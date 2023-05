Saint-Louis: Les équipements électromécaniques des stations renouvelés

Dans la ville de Saint-Louis, les équipes techniques ont bouclé le renouvellement des équipements électromécaniques des stations de pompage. Autrement dit, elles sont déjà remises à flot. A la station Bas Sénégal, les pompes et le coffret de commande ont été remplacés, à la station de l’île, deux nouvelles pompes ont été posées, à Ghohou Mbathie, une pompe a été installée, à Pikine-700, une pompe a été renouvelée.



De plus, un groupe électrogène de 300 kva alimentera le système à Diaminar, à la station de Diawling, deux nouvelles pompes de 1000 m3/heure ont été installées, entre autres.



La maintenance préventive et le renouvellement des équipements électromécaniques font partie intégrante des mesures visant à réduire les risques d’inondations. Il en est de même pour le curage des canalisations en cours les quartiers de Pikine, Diamagueune et de Léona. « Nous allons curer 20 km de réseau. Le travail est en cours », informe M. Sy de l’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS).



33 325 122 545 FCFA d’investissements



Le flux des investissements destinés à la construction des ouvrages pour le département de Saint-Louis, a été soutenu entre 2012 et 2022. En guise de preuve, le coût global des ouvrages réalisés, au cours de la même période, est de 33.325.122.545 F CFA TTC.



Le patrimoine de l’ONAS dans ce département est composé de 95 km de réseaux d’eaux usées, de 9600 branchements domiciliaires, de 15 stations de pompage, d’une déposante de boue de vidange de 75 m3/jour. En plus de cela, il y a l’augmentation de la capacité de la STEP de 5000m3/jour, la réhabilitation de 15 STEP, la construction de 50 édicules publics, la reprise de 18,5 km de renouvellement de réseaux d’eaux usées.



Ces réalisations ont été obtenues avec le Projet d'assainissement de Saint-Louis (10 villes–2023), le Projet d'assainissement de l’île de Saint-Louis (2023), les Travaux de branchements sociaux (2013), le Projet d’assainissement à Saint-Louis Guet-Ndar (2013), le Projet de Réhabilitation et de Renforcement des ouvrages d’eaux pluviales à Saint-Louis (PDLI – 2017), les Travaux de réhabilitation des stations (2013).