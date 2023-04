Saint-Louis: Les récents événements malheureux à Kayar préoccupent les populations

Les récents événements malheureux à Kayar sont également sujet de discussion à Saint-Louis. L'actualité de Kayar est actuellement le premier sujet de conversation à Guet-Ndar, sur la Langue de Barbarie et dans toute la ville de Mame Coumba Bang.



Cette situation n'a pas laissé indifférent les membres de l'association "And Dekkil Ndar", qui se sont rendus dans le quartier des pêcheurs pour échanger avec eux.



A cette occasion, "And Dekkil Ndar" prône l'apaisement et invite chacun à garder son calme pour éviter d'envenimer la situation.