Saint-Louis : Les retraités veulent davantage d’appui pour faire face à la Covid-19

Rédigé par leral.net le Mardi 12 Janvier 2021

El Hadj Madiop Thiam, le président régional des retraités de l’Ipres, a plaidé pour davantage d’appui pour le troisième âge, "des personnes vulnérables" en cette période de pandémie. "Nous sollicitons davantage d’appui pour le troisième âge jugé vulnérable en cette période de pandémie de la Covid-19", a dit M. Thiam.



"J’ai entendu dire que les retraites étaient des personnes vulnérables or par rapport aux actes de soutien cela laisse à désirer", a ajouté le président de l’Association générale des allocataires des régimes de retraités de l’Ipres (Agarr).



Selon lui, "on ne peut pas demander aux retraités de rester chez eux et de laisser les enfants sans couverture sortir et leur amener la maladie".



"Je gère ma famille et je ne peux rester chez moi sans avoir les moyens de subvenir à leurs besoins", a-t-il dit.



Il a exhorté les autorités régionales à prendre exemple sur le président du Conseil d’administration de l’IPRES, Mamadou Racine Sy qui a doté leur association de masques.



APS

