Saint-Louis: Malick Gackou et Moctar Sourang présentent leurs condoléances à Déthié Fall Malick Gackou et Moctar Sourang, le coordonnateur du FRN, se sont rendus à Saint-Louis pour présenter leurs condoléances à l’honorable Député Déthié Fall, suite au rappel à Dieu de sa belle-mère, Mame Diarra Bousso Sourang.

Rédigé par leral.net le Samedi 24 Juillet 2021 à 18:42







