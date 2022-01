Saint-Louis: Mansour Faye confirme , Alpha Diop et Pape Ndiaga Fall élus à Gandon et Ndiebene Gandiol. Comme dans les autres localités du pays, les élections locales ont été âprement disputées entre les candidats de diverses coalitions. Si dans le commune de Saint-Louis, Mansour Faye a été réélu en devançant de justesse Abba Mbaye de la coalition Yewwi Askan Wi, le responsable politique de l'Apr, Mary Teuw Niane, qui avait lancé une liste parallèle est arrivée a la 3eme place.

Rédigé par leral.net le Mardi 25 Janvier 2022 à 07:03 | | 0 commentaire(s)|

Mansour Faye qui briguait un 2eme mandat est arrivée en tête avec un pourcentage de 40,26 %. Dans la commune de Gandon, le jeune Alpha Mamadou Diop, candidat de la Convergence Patriote pour la Justice de l'Équité Naay Leer, a déboulonné le candidat de Bennoo Bokk Yakaar Khoudia Mbaye.



Alpha Mamadou Diop a remporté la victoire avec un pourcentage de 20, 68%. Dans la commune de Mpal, Mor Guèye Gaye de Benno, avec un pourcentage de 49,76%, a pris le dessus sur le maire sortant Dr Moussa Diaw.



La commune de Fass Ngom est aussi tombée dans l'escarcelle de Bennoo Bokk Yakaar avec la victoire D'Ibrahima Diaw. Lex-Dg du Crous a remporté sa commune avec un pourcentage de 64,59 %. Dans celle de Ndiebene Gandiol, le maire sortant Arouna Sow a été détrôné par l'homme d'affaire et candidat , Pape Ndiaga Fall. Ce dernier a gagné avec un pourcentage de 25, 68 %.



Résultats officiels des élections locales dans la Commune de Saint-Louis



Mansour Faye Benno Bok Yakaar 40,35%



Abba Mbaye Yewwi Askan Wi 31,69%



Mary Teuw Espoir Progrès 12,42%



Mayoro Faye Wallu Sénégal 6,32%



Baraya Gueum Sa Bop 4,2%



Moussa Diop Gox Yu Bess 2,39%



Abatalib Gueye Alternative Les Verts 1,40%



Ablaye Séne BUNT Bi 1,13%



Adama Sall (Saint-Louis)

Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook