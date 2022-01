Saint-Louis: Mansour Faye défend son bilan et promet, Mary Teuw et Mayoro Faye lui « tire » dessus Le maire sortant de Saint-Louis est en train de promettre monts et merveilles aux populations de la vieille ville, pour être réélu à la tête du Conseil municipal. Mansour Faye qui propose un contrat de Mandature rappelle son bilan et promet un programme spécial Pikine, un quartier de Sor en proie aux inondations et à l’insalubrité.

Mais, pour Mary Teuw Niane, Mansour ne fait que leurrer les Saint-ouisiens. Pour prendre le fauteuil de maire, l’ancien ministre de l’Enseignement supérieur annonce l'érection d'une zone économique spéciale et la résolution du chômage.



«Nous allons implanter une zone économique spéciale, un centre d’affaires, une grande ferme pastorale en plus d’un casier aquacole à Saint-Louis», promet-il, ajoutant la construction d’un port à Saint-Louis.



Quant à Mayoro Faye, ci-devant candidat de la coalition Wallu Senegal, qui renseigne que les Saint-Louisiens ne veulent plus de Mansour Faye, « qui les a tant déçus par son attitude et ses décisions impopulaires ».



Selon Mayoro Faye, si Mansour Faye compte sur « un décret de son beau- frère pour rester maire de Saint-Louis, il va déchanter », a-t-il déclaré, poursuivant sa campagne dans la commune de Ndar.













