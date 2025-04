Saint-Louis : Mgr André Gueye exhorte les fidèles à la communion et à la collaboration avec le nouveau pasteur

Mgr André Gueye a invité les fidèles à accompagner l’évêque dans sa nouvelle mission. Le nouvel archevêque de Dakar a souligné qu’il s’agissait d’un événement majeur pour l’Église du Sénégal, précisant que ce jour était un jour de grâce pour le diocèse du Nord, qui a attendu deux ans avant de recevoir un nouveau pasteur.



« Aujourd’hui, c’est un jour de grâce. L’abbé Augustin, Monseigneur Augustin maintenant, l’a aussi répété, c’est une grâce. Donc nous acceptons la grâce et le don de Dieu, non seulement pour les chrétiens, mais pour toute la ville de Saint-Louis, la région de Saint-Louis, et même les régions de Matam et de Louga, qui dépendent administrativement et canoniquement du diocèse de Saint-Louis », a déclaré Mgr André Gueye, qui a exhorté les fidèles, chrétiens comme musulmans, à la communion et à la collaboration avec le nouveau pasteur. Selon lui, ce dernier a besoin de tout le monde pour réussir sa mission.



« C’est ensemble, car c’est cela que l’on appelle la synodalité, que nous pourrons porter en avant la mission confiée à l’Église sous la direction de l’évêque du lieu, Mgr Augustin Ndiaye », a-t-il ajouté, avant de formuler des prières pour le peuple sénégalais qui s’apprête à célébrer l’accession du pays à la souveraineté internationale.



« Nous élevons notre prière pour que le Seigneur continue de nous garder dans l’unité, comme le dit notre devise, dans la cohabitation pacifique. Que nous cultivions le vivre ensemble, que nos ancêtres nous ont légué, et qui constitue l’héritage le plus précieux pour nous, et le socle, la condition sine qua non de tout développement et de tout progrès humain intégral », a déclaré l’évêque. Il a invité les Sénégalais à apporter chacun sa pierre à l’édifice pour le progrès social, humain et intégral du peuple.



« Chacun doit s’engager à être, chaque jour, une pierre dans l’édification de cette nation, une pierre de paix, de fraternité, de dialogue », a-t-il conclu.



SudQuotidien

