Saint-Louis / Odeurs nauséabondes, manque d’hygiène, risques de maladies : Le quartier Corniche n’en peut plus avec les eaux usées stagnantes

« Ceux qui étaient chargés de décaper la rue, ont mis des bouchons dans les égouts qui font que les eaux usées d’évacuation des maisons ne passent plus. Maintenant, nous vivons un réel calvaire, car on a les moustiques, les mouches, qui favorisent toutes sortes de maladies. Même l’évacuation des malades posent un gros souci, car aucune voiture ne peut passer à cause des eaux usées stagnantes », a regretté Cheikh Wane, habitant la Corniche.



Il s’est inquiété aussi par rapport à la situation des enfants qui risquent de patauger dans ces eaux usées en regagnant le chemin des écoles, ce jeudi 6 octobre 2022.



« Ça pue et on ne peut pas respirer car, à regarder la couleur de ces eaux, on sent nettement que ce ne sont pas celles des pluies mais plutôt celles des égouts qui nous remontent sur la surface constituant des niches de mouches, de moustiques et de toutes autres bestioles », a-t-il déploré.



Il invite les autorités locales, le service de l’ONAS et le programme Promovilles, à terminer les travaux de pavage de cette rue de la Corniche. Une situation qui, également, a fini d’affecter l’activité commerciale de plusieurs dames et les conditions de vie dans nombre de ménages.