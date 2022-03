Saint-Louis : Pikine a désormais sa maison de justice avec 50 millions F CFA de l'UE Après avoir enrôlé son poste de police, le quartier populeux de Pikine, sis dans le Faubourg de Sor, détient désormais une maison de justice. La cérémonie d'inauguration a eu lieu ce vendredi en présence du secrétaire d’Etat chargé de la Promotion des droits humains, Mamadou Saliou Sow, d'autorités administratives et judiciaires de Saint-Louis.

Construite et équipée avec un financement de 50 millions de francs CFA de l’Union européenne, elle fait partie d’une trentaine de maisons de justice réparties dans le pays. Et selon le secrétaire chargé de la promotion des droits humains, le choix de Saint-Louis n’est pas fortuit.



"C’est une ville carrefour, avec une intense activité économique, qui génère forcément des contentieux. Et pour le règlement de ces derniers, cette maison de justice est appelée à jouer un rôle de médiation", a-t-il laissé entendre.



Et toujours selon M. Sow, ce nouvel établissement va faciliter l’accès des populations à la justice, qui est un pilier fondamental de l’Etat de droit.



Pour rappel, les maisons de justice créées au sein du système judiciaire sénégalais depuis plusieurs années servent à désengorger les juridictions classiques en prenant en charge certains dossiers judiciaires.



Adama Sall (Saint-Louis)

