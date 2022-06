Saint-Louis : Pour conduite en état d’ébriété, Louty Bâ dort en prison, depuis vendredi Dans la plus grande discrétion, les limiers du Commissariat central de Saint-Louis ont interpellé, dans la nuit du jeudi au vendredi dernier, les nommés Louty Bâ (né en 1977) et Thierry A. Armand (né en 1986), pour conduite en état d’ébriété très avancée. Ils étaient à bord d'une Ford Ranger double cabine. "Enqueteplus"

Selon nos informations, c’est au cours des opérations de sécurisation nocturnes que mène la police à Saint-Louis pour lutter contre la délinquance, que Louty Bâ a été interpellé sur la nationale 2, à bord de son véhicule.



Sa conduite très dangereuse a attiré l’attention des policiers qui étaient en patrouille dans les parages. Invité à se ranger sur le bas-côté, Louty Ba, cité dans la mort de feue Iba Thiam, malgré son ivresse manifeste, a continué à boire sa canette de bière dans le véhicule. Idem pour son ami.



Interpellé sur son comportement dangereux, le directeur de société a déclaré aux hommes du Commissaire Mamadou Tendeng, qu’il fait ce qu’il a envie de faire. Non content de cette réponse discourtoise, renseignent nos sources, il a commencé à élever le ton contre les policiers.



Il leur a jeté à la figure ‘ ’qu’il ne craignait rien et qu’il rentrerait très vite chez lui, après avoir passé quelques coups de fil ’’. Pis, puisqu’il avait par devers lui une arme à feu de type Revolver, il l’a brandie, mais, il a été maitrisé par les policiers, qui ont saisi son arme.



Dans la foulée, Louty Bâ et son passager ont été conduits au Commissariat central de Saint-Louis. L’enquête a été, ensuite, confiée à la commissaire de l’île de Saint-Louis, la Commissaire Mame Diarra Faye. Lors de son audition, avancent nos informations, Louty Bâ a nié certains des faits, sans convaincre.



‘’Espérons seulement que cette fois-ci, la sanction sera à la hauteur de la faute’’



Au terme de leur période de garde-à-vue, seul Louty Bâ a été présenté au procureur pour les faits de conduite en état d’ébriété et mise en danger de la vie d’autrui. Après son face-à-face avec le Procureur, un mandat de dépôt lui a été notifié. Il dort, depuis vendredi, à la prison de Saint-Louis, en attendant son procès prévu sous peu, confie-t-on. Quant à T. A. Armand, il a été libéré et il rentré chez lui, puisqu’il n’y’avait pas assez de charges contre lui.



‘’ L’inconscience, l’insolence et l’arrogance de Louty Bâ, au moment de son interpellation, ont choqué tous les autres usagers de la route qui ont assisté à la scène. Les hommes du Commissariat central de Saint-Louis ont, néanmoins, gardé leur calme, malgré l’agitation du mis en cause. Après l’affaire Iba Thiam, voilà encore un comportement qui pouvait entraîner mort d’homme.



Espérons seulement que cette fois-ci, la sanction sera à la hauteur de la faute. Sinon, on ne sait pas ce qu’il pourra faire demain ’’, confient des sources proches du parquet.



