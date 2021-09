Saint-Louis / Religion: La prière des "Deux rakka" célébrée cette année dans la sobriété Depuis plus de 25 ans, la prière des "Deux rakka" appelée «Fattelekou Djoulli Gui» de Serigne Touba, est célébrée à Diamalaye. Cette prière rappelle les deux «rakka» que Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké avait effectués dans le bureau du Gouverneur colonial, qui pourtant, était une menace pour les religieux. Avec "L’As"

A cause de la pandémie de covid-19, la célébration se fera cette année dans la sobriété. A ce propos, le comité d’organisation a été reçu hier par le gouverneur de Dakar, pour préparer la journée du 21 septembre.



Ainsi, l’actuel gouverneur et le comité d’organisation ont pris les dispositions pour faire respecter les gestes-barrières. Selon le vice-président du comité d’organisation, Babacar Khouma, les fidèles vont respecter la distanciation physique et porter des masques. Déjà, le comité d’organisation dispose de suffisamment de gels hydro alcooliques, nous dit « L’As ».



Selon M. Khouma, le nombre de fidèles sera réduit pour éviter la propagation du virus. Pour le respect des gestes-barrières, le comité d’organisation a suspendu la restauration. A l’en croire, le gouverneur a promis d’assurer la sécurité et le nettoyage du site.



Il est attendu moins de 100 personnes, afin de respecter les instructions relatives à la maladie, selon Babacar Khouma. Seuls 65 dahiras vont participer à la prière. Il est prévu de réciter 3 000 fois le Saint Coran.



