Saint-Louis, Résolution à court terme des maux dont souffrent les universités publiques : Dr Abdourahmane Diouf table sur 125 milliards FCFA Sudquotidien.sn-Le Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation était le week-end dernier, à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis où il a relevé des maux dont souffrent pratiquement toutes les universités sénégalaises. Il s’agit, a-t-il dit, du problème du budget, du problème de recrutement de personnels administratifs, techniques et de service et d’enseignants chercheurs ainsi que celui des chantiers à terminer. Il évalue à 125 milliards FCFA le budget nécessaire pour résoudre à court terme tous ces maux.

Mais sur place, Dr Abdourahmane Diouf a été également accueilli par des étudiants qui scandent des difficultés d’accès à l’eau, au Wifi et à l’hébergement.

C’est à l’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis que le Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Dr Abdourahmane Diouf a bouclé sa tournée entamée récemment dans les universités publiques du pays. Le but était de diagnostiquer la situation de ces différents temples du savoir.



« Nous avons rencontré toutes les composantes de l’université parce que c’est dans notre démarche d’être inclusifs. Nous les avons écoutées », a-t-il dit avant de relever les principaux maux dont souffrent les universités publiques sénégalaises. « Il ressort de cette tournée que toutes les universités publiques du Sénégal ont trois gros problèmes communs à savoir le budget, le recrutement d’enseignants et l’achèvement des chantiers.



« Le plus gros problème c’est le budget, toutes les universités du Sénégal ont un problème de budget. Nous le reconnaissons en tant que gouvernement parce que sur le budget de 2024, les universités l’ont reçu que sur 09 mois. Il y a eu une erreur de départ qui a fait que nous sommes dans une année où toutes les universités fonctionnent au ralenti parce que les budgets n’ont pas été donnés à la valeur attendue », a fait savoir M. Diouf.



Il a rappelé également que les chantiers en cours sont achevés à 80% et d’autres sont prêts à être réceptionnés. « La plupart des chantiers que ce soit les chapiteaux sont déjà terminés et qu’il faut juste réceptionner pour pouvoir y faire des cours magistraux pouvant accueillir jusqu’à 1500 étudiants. Tous les problèmes qu’on a vu ici sont résolus pratiquement à 80 % », a renseigné l’autorité ministérielle qui annonce également un recrutement de 1500 enseignants pour ainsi résoudre le problème de leur déficit.



À l’en croire, il faudrait un budget d’environ 125 milliards FCFA pour résoudre à court terme les maux dont souffrent les universités publiques sénégalaises. De leur côté, les étudiants de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis ont profité de l’occasion avec cette visite de la tutelle pour faire part des nombreuses difficultés auxquelles ils sont confrontés et qui sont relatives à l’accès difficile à l’eau et au Wifi, le problème d’assainissement, la promiscuité au sein du campus social entre autres. Mais ils sont rassurés par le Ministre qui promet d’y travailler.



