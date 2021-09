Saint-Louis/ Révision des listes électorales: Des cartes d’identité en souffrance à la préfecture Les opérations de révision des listes électorales en perspective des élections communales et départementales de janvier prochain avaient démarré le 31 juillet 2021 et vont s’achever le 14 septembre. Et à quelques jours de la clôture des enrôlements, le préfet de Saint-Louis, Modou Ndiaye a fait le point sur la situation des opérations effectuées dans le département.

Selon lui, la commission a enregistré 4227 opérations dans le département. Pour la commune de Saint-Louis, la commission a effectué 2052 opérations, dont 1537 inscriptions, 514 modifications et 1 changement de statut.



Concernant la présence des partis politiques au niveau de la commission, l’autorité administrative a précisé que seuls trois partis venaient régulièrement. «Nous avons noté depuis le début jusqu’à maintenant la présence de l’Alliance pour la république (Apr), du Pastef et du Parti démocratique sénégalais (Pds)», a-t-il dit. Toutefois, précise le Préfet, plus de 1600 cartes d’identité biométriques sont encore en souffrance à la préfecture de Saint-Louis.



«Par rapport aux cartes biométriques Cedeao, nous avons ce qu’on appelle un ‘’stock mort’’ au niveau de la préfecture. Donc, nous avons 1601 cartes au niveau de la préfecture de Saint-Louis et au niveau de la sous-préfecture de Rao, nous avons 332 cartes. Il faut signaler que ces cartes d’identité sont issues de la refonte de 2017 et également de la révision de 2018», a souligné Modou Ndiaye.



