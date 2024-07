Saint-Louis: Saisie de 8 Tonnes de riz, 4 de sucre et 104 bouteilles d’huile

L’opération coup de poing de la Direction régionale du Commerce de Saint-Louis, a été menée dans le département de Saint-Louis. Celle-ci a vu la participation des agents des départements de Dagana et de Podor. Le directeur régional du Commerce, Dr. Ousmane Diallo, signale que 127 structures ont été visitées. Il s’agit de 29 grossistes et demi-grossistes et 98 détaillants.



36 commerçants ont été convoqués suite à la constatation d’infractions à la réglementation sur les prix, a révélé Dr. Ousmane Diallo, qui juge le niveau d’application globalement est à 71,66%. Pour l’huile, il y a eu une saisie de 104 bouteilles de 20 litres. Pour le riz brisé et ordinaire, les agents ont mis la main sur 8 tonnes et 4 tonnes pour le sucre cristallisé. Ils ont saisi cette occasion pour sensibiliser les consommateurs, à dénoncer tout refus d’application des prix de la part de commerçants véreux, détaille "L'As", qui donne l'information.



Dr. Ousmane Diallo appelle les consommateurs à veiller à l’application effective des prix dans tout le département, au-delà même du reste de la région. D’après lui, suite à la constatation d’une infraction à la réglementation économique en général et au respect des prix plafonds qui ont été fixés par l’Etat, deux procédures sont applicables, notamment une procédure administrative ou des poursuites judiciaires. Cette descente sur le terrain pour le contrôle des prix des produits de première consommation, a été magnifiée par les consommateurs, pour qui ces initiatives doivent être démultipliées et pérennisées, pour l’application effective des prix édictée par les autorités.

