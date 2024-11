Saint-Louis / Sécurité : Incinération de produits illicites d’une valeur d’environ 260 millions FCfa

« Les produits qui sont incinérés aujourd’hui, sont constitués de trois catégories. La première catégorie concerne les médicaments que ça soit à usage humain ou vétérinaire. Il y a aussi du cannabis communément appelé chanvre indien, de la cigarette de contrebande, qui ont été saisis par nos différentes équipes », a déclaré le commandant chef de la Subdivision des Douanes de Saint-Louis, Baba Dièye.



La valeur totale des produits est d’environ 260 millions de francs Cfa, a-t-il expliqué. « Les médicaments constituent un peu plus de 200 millions, le cannabis 40 millions de francs Cfa et la cigarette, 5 millions de francs Cfa. Si on évalue le tout, cela fait 260 millions de francs Cfa environ », a détaillé le Commandant Dièye.



Selon nos confrères, il a également précisé que ces produits ont été saisis sur une durée de trois ans, à savoir 2022, 2023 et 2024. Venu présider cette séance d’incinération, le gouverneur de la région de Saint-Louis, Al Hassan Sall a, de son côté, magnifié le travail du service de la Douane.



« Je voudrais féliciter le service des Douanes de Saint-Louis, à travers le Directeur régional, mais également le commandant Dièye de la Subdivision, pour l’excellent travail abattu pour la protection de l’économie nationale, mais surtout pour la protection des consommateurs », a dit le gouverneur Sall.



« Ils viennent de réaliser des performances de taille, en procédant à la saisie de cette quantité de drogue mais également de médicaments et de produits qui ne sauraient être consommés » a-t-il ajouté, remerciant les autorités judiciaires, notamment le parquet.



Le chef de l’exécutif régional a assuré que les politiques définies par l’autorité suprême, seront appliquées dans toute leur rigueur, pour lutter contre l’usage de ces produits toxiques, tels que la drogue mais également, de protéger le consommateur pour qu’il ne puisse pas acquérir inconsciemment des produits périmés.