Saint-Louis – Sinistrés de la Langue de Barbarie à Diougop : 267 logements sur les 500 prévus seront livrés en décembre prochain… Le relogement définitif des familles des sinistrés de la Langue de Barbarie est prévu en décembre prochain. La première phase concerne 267 logements sur les 500 prévus en phasage sur le site de Diougop. D’après suquotidien.sn l’annonce a été faite par la Directrice technique de l’Agence de Développement Municipal (ADM), Mme Marie Ndao, par ailleurs Coordonnatrice du Projet de Relèvement d’Urgence et de Résilience à Saint-Louis et agglomérations (SERRP).

Mme Marie Ndao a effectué avant-hier, jeudi 26 octobre, une visite sur ce site pour constater l’état d’avancement des travaux. C’est une mission de supervision de l’Agence de Développement Municipal (ADM) qui s’est imprégnée avant-hier, jeudi 26 octobre 2023, de l’état d’avancement des travaux de construction des logements définitifs devant abriter les familles sinistrées de l’avancée de la mer au niveau de la Langue de Barbarie, à Saint-Louis.



Il s’agit des travaux entrepris dans le cadre du Projet de Relèvement d’Urgence et de Résilience à Saint-Louis et agglomérations (SERRP). Sur un total d’environ 500 logements définitifs, prévus sur le site de Diougop, sur une superficie de plus de 14 hectares, à réaliser en 3 phase, 267 maisons seront livrées en décembre prochain.



«D’ici le mois de décembre, une partie des sinistrés seront relogés dans les habitats définitifs», a dit Mme Marie Ndao, la coordonnatrice du SERRP, au terme de sa visite de prospection des concessions achevées.



Pour rappel, en 2017 et 2018, de fortes houles avaient détruit plusieurs maisons de pécheurs à Saint-Louis. En réaction à ce sinistre, le gouvernement du Sénégal, avec l’appui de la Banque Mondial, a lancé le Projet de Relèvement d’Urgence et de Résilience à Saint-Louis pour faire face aux phénomènes naturels récurrents. C’est ainsi que 259 familles ont été installés dans le site de Khar Yalla et le Camp Gazeille.



Cependant, les conditions précaires de leur relogement sur ces sites ont nécessité leur déplacement vers le site de Diougop. Pour cette phase définitive, 267 logements répartis en deux lots seront mis à la disposition des déplacés.



Il est également prévu la construction d’équipements sociaux, pour offrir aux bénéficiaires un cadre de vie meilleur. Dans ce sens, un poste de santé sera construit ainsi qu’un marché dont le démarrage est fixé en début janvier 2024.



