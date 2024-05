Saint-Louis : Six adolescentes prostituées volent les 700.000 francs de leur logeur et bienfaiteur Le Témoin- Six jeunes adolescentes, âgées entre 18 et 22 ans, ont été condamnées par le tribunal de Saint-Louis pour prostitution clandestine et défaut de carnet sanitaire

Cette affaire de sexe a été ces derniers jours le sujet principal des discussions dans le quartier de Léona et dans toute la capitale du nord. Avant juste le début du ramadan, au courant du mois de mars dernier, E. Diop, F.Ndiongue, A.Diouf , Nd.B.Diop , M.Lopy , M.A .Dacosta , ont convenu de se retrouver ensemble à Saint-Louis pour passer de bons moments . Une fois sur place, E.Diop, qui dit être venue à Saint-Louis pour voir sa mère, appelle son ami S.S .M Ndiaye et lui demande de lui trouver, elle et ses amies, un appartement pour passer la nuit.



Ce que fera S.S.M.Ndiaye qui réussit à trouver une maison dans le quartier Darou. Pour le dîner, E. Diop remet à son ami la somme de 15.000 F Cfa. À son retour, il se présente sur les lieux avec son ami A.Sow alias Rass qui a eu à exercer les métiers de pêcheur, lutteur et mareyeur.



Après les présentations d’usage, Rass parvient à convaincre les six filles de rester à Saint-Louis et s’engage même à les loger dans un autre appartement beaucoup plus luxueux à ses frais jusqu’à la fin du ramadan. Les jeunes filles acceptent la proposition de Rass et sont logées dans un premier temps à Boudiouck à quelques km de Saint-Louis où elles paient 25.000 frs par jour au frais de Rass.



Et c’est parti pour des séries de relations sexuelles entre les filles, Rass et son ami S.S.Mbaye Ndiaye. D’autres connaissances de Rass et d’autresfilles vontse joindre à la bande. L’appartement est ainsi transformé en auberge.



A la barre Rass confie que les filles entretenaient régulièrement des relations sexuelles avec ses amis. Prolixe, il avoue avoir couché avec E.Diop sur la demande de celle-ci, après que cette dernière s’est rapprochée de lui au moment où il se reposait dans une des chambres de l’appartement.



Selon ses dires, la fille âgée de 19 ans lui aurait dit qu’elle souhaitait le rendre heureux pour tous les sacrifices qu’il a consentis pour elle et ses copines. Acceptant les avances de la fille, Rass a déclaré que son argent, estimé à 700 mille francs CFA, aurait été volé par les filles après cette partie de jambes en l’air avec E.Diop. C’est pour cela qu’il a décidé de saisir la justice en portant plainte contre les six filles.



Une des filles, F.Ndiongue, va avouer avoir fait l’amour avec Rass dans l’appartement à Léona où elles avaient par la suite déménagé. D’ailleurs, c’est à Léona qu’elles seront appréhendées par les limiers qui ont été informés de l’installation d’un réseau de jeunes s’adonnant à la prostitution clandestine dans un appartement meublé.



Attraites à la barre, les filles ont reconnu sans ambages les faits qui leur sont reprochés. Les six filles, Rass et S.S. Mbacke Ndiaye ont tous été condamnés pour proxénétisme, prostitution clandestine et défaut de détention de carnet sanitaire.







