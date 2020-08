Saint-Louis : Un boa de 6 mètres sème la panique !

Rédigé par leral.net le Lundi 17 Août 2020

Les pêcheurs de Guet-Ndar ont découvert avant-hier un boa de six mètres de long sur les berges du fleuve rapporte L’As.

Selon des témoignages, le reptile a suivi le mouvement des eaux du fleuve Sénégal, en cette période de forte crue, due aux fortes pluies.



Ce trop-plein d’eau se déverse souvent sur le grand bras du fleuve, déposant par la même occasion sur les berges des quartiers de la langue de Barbarie, des reptiles, des hippopotames et autres bêtes que les populations de Saint-Louis n’ont pas l’habitude de voir.



Le boa aurait trouvé refuge dans les tas d’ordures qui jonchent le sol sur les rives du petit bras du fleuve, à hauteur du sous-quartier de Dack. Fort heureusement, le reptile n’a attaqué personne jusqu’à l’arrivée des sapeurs-pompiers qui, avec tact, l’ont capturé avant de l’acheminer





