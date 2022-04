Saint-Louis : Un chavirement de pirogue fait deux morts et deux disparus Une pirogue a chaviré ce mardi vers le crépuscule dans l'embouchure. L'embarcation avait à son bord 15 personnes, mais seuls deux corps sans vie ont été retrouvés et deux autres portés disparus, selon le capitaine de l'embarcation.

Rédigé par leral.net le Jeudi 7 Avril 2022 à 15:45 | | 0 commentaire(s)|

Un chavirement qui a eu lieu sur la brèche de Saint-Louis, dont les travaux du dragage et du balisage ont été réceptionnés le mois dernier par le ministre de la Pêche, Alioune Ndoye. Des travaux qui ont coûté a l'Etat du Sénégal, plus de 8 milliards de francs Cfa selon les autorités .



Les pêcheurs de Saint-Louis très en colère, ont dénoncé la mauvaise gestion des travaux de la brèche qui, d'après eux, sont à l'origine de ce drame qui vient rallonger la longue liste des victimes, qui était de plus de 450 avant cet accident.



Les deux corps sans vie retrouvés ont été déposés par les sapeurs pompiers à la morgue de l'hôpital régional de Saint-Louis.



Les pêcheurs ont entamé depuis ce matin des recherches pour retrouver les deux autres corps portés disparus. Mais les recherches n'ont pour le moment, rien donné.







Adama Sall (Saint-Louis)

Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook