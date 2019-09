Saint-Louis: Un évadé de prison et un présumé meurtrier, arrêtés en Mauritanie

Le charretier Madioté Sy alias Pape Mbaye, accusé du meurtre de Léon Malick Diakhaté, tué en septembre 2018 au quartier Khor de Saint-Louis, s’était exilé en Mauritanie. Le fugitif a été arrêté mardi dernier, par la police Mauritanienne.



La réussite de son arrestation est facilitée par la collaboration des deux polices. C’est à dire, celle de Saint-Louis et de la Mauritanie. Sur ce, il y a aussi le cas d’Alassane Sankharé, un évadé de prison depuis le 9 mai 2018, qui s’était réfugié en Mauritanie. Ce dernier, tout comme Madioté Sy, sont originaires tous de la vieille ville.



D’après L’Observateur, tous les deux ont été rapatriés à Saint-Louis, où ils sont en garde-à- vue au Commissariat de l’Ile. Madioté Sy sera déféré au parquet au plus tard lundi prochain. Mais, Sankharé, pêcheur de son état, sera transféré à la prison de Linguère dans les prochains jours. Agé de 35 ans, il était condamné à 5 ans de prison pour association de malfaiteurs et vol commis la nuit avec usage d’arme.

