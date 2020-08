Saint Louis: Un jeune pêcheur tué par la foudre en haute mer La communauté de pêcheurs est endeuillée avec le rappel à Dieu de deux jeunes à la fleur de l’âge. Le premier a été tué par la foudre qui a encore frappé à Saint-Louis.

Rédigé par leral.net le Lundi 24 Août 2020 à 09:26 | | 0 commentaire(s)|

Selon L’As, le jeune pêcheur de 22 ans est mort en haute mer après avoir été foudroyé. La foudre s’est abattue vers 2 heures du matin sur la victime qui faisait partie de l’équipage qui était à bord de la pirogue appartenant à Meïssa Thioub, un habitant de Ndar-Toute.



Le jeune Wouli Fall, qui était assis à l’extrémité de la pirogue, a reçu la décharge électrique qui l’a fait passer subitement de vie à trépas. Selon des sources du journal, les autres pêcheurs n’en reviennent pas quant à la rapidité de l’incident.



Les quatre personnes qui se trouvaient dans cette embarcation revenaient d’une campagne de pêche à la sardinelle et autres espèces pélagiques. Il faut signaler que cette décharge électrique, accompagnée d’une vive lumière et d’une violente détonation, se produit très souvent entre deux nuages ou entre un nuage électrisé et la terre. Le jeune pêcheur est inhumé hier au cimetière Thième.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos