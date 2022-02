Saint-Louis: Un vieux de 60 ans retrouvé pendu dans...

Les populations du quartier Darou se sont réveillées dans l'émoi et la consternation, avec la découverte du corps d'un vieux de 60 ans retrouvé pendu.



D'après les informations reçues, la victime était venue du Fouta pour assister à Saint-Louis, au procès impliquant ses deux fils au tribunal régional .

Ledit procès devait même se tenir ce jeudi matin. Une enquête est ouverte par les limiers, pour en savoir plus sur les causes de cette tragédie.