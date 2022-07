Saint-Louis :Veille de Tabaski sans EAU: Les populations dans le désarroi De Pikine à Gokhou Mbacc en passant par Ndiolofene, Boudiouk ,Sanar etc , les populations de Saint- Louis sont confrontées, depuis des mois, à d’incessants problèmes pour avoir accès à l’eau.

Rédigé par leral.net le Samedi 9 Juillet 2022 à 23:24 | | 0 commentaire(s)|

Le drame est accentué en cette période de chaleur par des robinets qui n’ouvrent les vannes que tard le soir, à très bas débit, pour quelques petites heures. Pourtant, pour une coupure d’électricité de moins d’une minute lors d’une rencontre qu’il présidait au King Fahd Palace le 7 juillet, Macky Sall était vert de colère et a fermement exigé des sanctions.



Souvent, Sen’eau évoque des travaux pour justifier les perturbations observées dans le service d’alimentation en eau potable. Mais on peut se demander si ces travaux servent vraiment à quelque chose tellement le calvaire des populations est grand. A quelques heures de la Tabaski, la colère des populations gronde, soumise qu’elles sont aux corvées d’eau.



S’il est vrai que Sen’eau déploie des camions citerne, force est de reconnaitre qu’ils sont largement insuffisants pour prendre en charge la demande des populations, au point d’occasionner des querelles de borne fontaine dans les quartiers pour avoir le liquide précieux.



Adama Sall (Saint-Louis)

Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook