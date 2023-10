Saint-Louis: Visite de trois jours du Premier Ministre Amadou Ba

INFRASTRUCTURES PHARES RÉALISÉES À SAINT-LOUIS



➢ AÉROPORT OUSMANE MASSECK NDIAYE (23,2 milliards FCFA)



Inauguré le 14 juillet 2022 par le Chef de l’Etat, l’aéroport international Ousmane Masseck NDIAYE de Saint-Louis est un bijou précieux qui s’étend majestueusement sur une superficie de 2 170 m2. Son coût global est estimé à vingt-trois milliards deux cents soixante-deux millions de FCFA (23 262 000 000 FCFA). Vitrine du Sénégal émergent, l’infrastructure comprend une piste de 2 450 mètres de long sur 45 mètres de large. Elle est équipée d’un dispositif d’assistance au sol et de lutte contre les incendies et d’une tour de contrôle aux normes internationales. Aussi, toutes les installations et équipements répondent aux exigences de dernière génération en matière de navigation aérienne et de balisage.



➢ Centre Hospitalier National Alioune Badara CISSE (72 milliards FCFA)



D’un coût de 72 milliards FCFA, l’infrastructure comprend un complexe de bâtiments publics de niveau 4, avec 400 lits, dont 350 pour le grand public et 50 pour l’aile VIP, le tout construit selon les standards internationaux. En plus des services de base, l’hôpital Alioune Badara CISSE offrira également des prestations spécialisées de pointe comme l’oncologie centrée sur les cancers du digestif, la cardiologie et la neurochirurgie. Et avec l’exploitation imminente du gaz et du pétrole, un service des grands brûlés est aussi prévu. La première pierre a été posée le 14 juillet 2022 par Son Excellence le Président Macky SALL.



LUTTE CONTRE LES INONDATIONS : LES GRANDS PROJETS DE L’ETAT A SAINT-LOUIS



Le Premier Ministre Amadou BA, accompagné de plusieurs membres du Gouvernement, s’est rendu, le 14 mai 2023, à Saint-Louis pour s’enquérir de l’état d’avancement des grands chantiers de l’Etat destinés à lutter contre les inondations dans la vieille ville. Il s’est notamment rendu sur le site de Pikine où il a visité l’important projet des « dix villes ». Le Chef du Gouvernement a, par la suite, annoncé la construction d’une grande station de pompage d’eaux pluviales destinée à recueillir l’ensemble des eaux provenant des cinq (5) stations de Pikine pour les refouler dans le fleuve, la mise en œuvre du programme zéro bidonville, l’érection d’un complexe sportif, etc. Des infrastructures de haute portée sociale, fortement attendues par les populations locales.



LA RÉGION DE SAINT-LOUIS AU CŒUR DES PROGRAMMES DE RÉSILIENCE



➢ Cash transfert : 2 milliards 515 millions FCFA pour Saint-Louis



Au-delà des infrastructures, Saint-Louis occupe une place de choix dans les politiques sociales mises en place par le Chef de l’Etat, notamment en ce qui concerne le renforcement de la résilience et du pouvoir d’achat des Sénégalais. C’est ainsi qu’un montant de deux milliards cinq cent quinze millions (2 515 000 000 FCFA) a été affecté aux ménages de la région de Saint-Louis inscrits sur le Registre national unique (RNU), dans le cadre de l’opération de transferts monétaires exceptionnels lancée par le Gouvernement. A l’échelle du pays, 43 milliards FCFA ont été mobilisés par le Gouvernement au profit des 542 956 ménages du RNU pour renforcer leur résilience économique.



➢ Cash transfert du programme de résilience agricole : 900 millions FCFA alloués à 4500 ménages évoluant dans le secteur primaire



La région de Saint-Louis a également été bien servie par le programme de résilience agricole du Gouvernement, évalué à 6 milliards et qui, à terme, va toucher 26000 ménages répartis dans six régions. En août 2023, une enveloppe financière de 900 millions FCFA a été distribuée à plus de 4 500 ménages évoluant dans le secteur primaire dans la capitale du nord. Mis en place en 2018, ce programme se fixe pour objectif d’aider les ménages, à revenu faible, inscrits sur le Registre national unique (RNU) à accéder à des intrants agricoles subventionnés.



DOMAINE DES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES



- Autoroute Dakar-Tivaouane-Saint-Louis (plus de 400 milliards FCFA). Le tracé s’étend sur un linéaire de 200 km avec comme point de départ la VDN extension à hauteur du Lac Rose et se termine sur la RN2 à Saint Louis à hauteur du village de Mbambara (Saint-Louis). C’est l’un des projets majeurs d’infrastructures routières inscrits dans les perspectives en matière d’investissements d’ici à 2025.



- Entre 2012 et 2021, linaire de 576 Km de routes revêtues et 06 ouvrages d’art construits, dont 2 en cours de travaux ; le tout pour un montant de 239 000 000 000 FCFA



- Routes, ponts, voiries sur 576 Km, 6 ouvrages d’art construits



- Construction de la route Saint-Louis-Richard Toll avec des aménagements

connexes (143 Km, 65 milliards FCFA)



- Construction de la route de l’Hydrobase de Saint-Louis (4,1 km, 3,5 milliards

FCFA)



- Construction des ponts de Fanaye (150 m, 05 milliards FCFA), de Ndioum (150 m, 6,8 milliards FCFA), de la Geôle (160 m, 4,5 milliards FCFA), de Halwar (150m, 3,1 milliards FCFA)



- Réhabilitation de la route Richard Toll-Ndioum (120km, 27,5 milliards FCFA)



- Construction d’un parking de 130 places au quartier Guett Ndar de Saint-

Louis (07 milliards FCFA)



- Construction de Ndioum-Goléré et Goléré-Thilogne, section de route de la Nationale 2 Ndioum-Thilogne (137 km, 54 milliards FCFA)



- 87 km de routes, de voiries et de pistes connexes réalisés de Ndioum à Ngaoulé en passant par Halwar, Démeth, Podor, Tarèdji, Mbantou, Fondé Ass, Donay Walo, Halwar Diattar, et Thialaw, pour 28,5 milliards FCFA



- Construction des routes Carrefour Nationale 2 Médina Ndiathébé-Cas-Cas- Saldé-Pété (68 Km, 19,5 milliards de FCfa), Pété-Boké Dialoubé (07 km, 3,8 milliards FCFA)



- Constructions des deux ponts de Nianga Edy (225m, 4,6 milliards FCFA), et Guédé village (287 m, 5,4 milliards FCFA) ;



- La digue de protection de la Langue de Barbarie ;



- Xëyu Ndaw Ni : 1011 emplois à Saint-Louis.



AUTRES REALISATIONS IMPORTANTES



En plus de toutes ces infrastructures routières et de la construction du pont de Rosso devant relier le Sénégal à la Mauritanie via Saint-Louis, le Chef de l’Etat Macky SALL a fait bénéficier à la région de Saint-Louis d’un important programme d’infrastructures scolaires et sanitaires, d’ouvrages hydrauliques et de pistes rurales réalisé dans le cadre des aménagements connexes des projets routiers. A ce titre on peut citer 05 Plateformes multifonctionnelles de troisième génération pour les femmes à Mboyo, Démeth, Saldé, Dodel, Boké Dialloubé, 43 salles de classes, 2 bâtiments administratifs, 1 case de santé, 2 maternités, 5022 mètres de murs de clôture, 26 blocs sanitaires, 1 CDEPS.



LA PLACE CENTRALE DE SAINT-LOUIS DANS LA STRATÉGIE DE SOUVERAINETE ALIMENTAIRE DU SÉNÉGAL (SAS)



La région de Saint-Louis, à travers la vallée du fleuve, occupe une place centrale dans la stratégie de souveraineté alimentaire du Sénégal (SAS) commandée par le Président de la République suite à la nomination du premier Gouvernement du Premier Ministre Amadou BA en septembre 2022. Ainsi, les nouveaux aménagements prévus dans la vallée du fleuve Sénégal et dans l’Anambé, grâce au financement du compact vont favoriser l’augmentation de la production agricole.



Aussi, le Ministère de l’Agriculture, en plus de produire un document stratégique consensuel avec une feuille de route pour sa mise œuvre pour une souveraineté alimentaire à l’horizon 2028, a élaboré et présenté, en janvier 2023, un « Compact » à l’occasion du Sommet Dakar II (Nourrir L’Afrique : souveraineté alimentaire et résilience) qui, devant le Président de la République, le Président de la Banque africaine de développement (BAD), a suscité l’intérêt des bailleurs avec l’engagement in situ de la BAD à le financer à hauteur de 1 milliard d’Euros sur les cinq (05) prochaines années.



La mise en œuvre de ce compact avec d’autres financements nous met résolument sur la voie pour atteindre la souveraineté alimentaire en faisant de la maîtrise de l’eau une priorité, avec de nouveaux aménagements hydroagricoles de près de 160 000 ha, une mécanisation plus soutenue et une disponibilité des semences certifiées.

