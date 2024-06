Saint-Louis : Des équipes de la SONAGED mobilisées pour débarrasser la ville de ses ordures

Des agents de la Société nationale de gestion des déchets (SONAGED) ont nettoyé lundi, à l’occasion de la fête de Tabaski, les grandes artères de la ville de Saint-Louis, avec l’objectif de collecter 1000 tonnes de déchets.



” Notre objectif est d’atteindre zéro déchet à la suite de cette fête, comme nous le faisons en général lors des grands événements ”, a expliqué Astou Guèye Thiombane, la déléguée départementale de la Sonaged à Saint-Louis.



La Sonaged espère enlever environ 1000 tonnes de déchets, pour ” rendre la ville accueillante dès le lendemain de la fête ”, a précisé Mme Thiombane.



Elle salue la bonne collaboration avec la mairie de Saint-Louis, dans le cadre de cette opération.



Elle a souligné que celle-ci a nécessité la mobilisation de tous les moyens dont dispose la Sonaged au niveau du département de Saint-Louis.



La Sonaged cible les marchés de Saint-Louis, Tendiguedj et marché Ndar, ainsi que les grandes artères comme le boulevard Macky Sall (ex boulevard général de Gaulle), la rue de Paris, etc.















Aps