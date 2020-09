Saint-Louis : des prières et récitals du coran dans les mosquées pour célébrer les « deux rakaas » La communauté mouride a célébré ce samedi, à Saint-Louis, l’édition 2020 du Magal des deux Rakaas par des prières et des récitals du saint coran dans les mosquées et daaras, conformément aux recommandations du khalife général des mourides, en raison de la pandémie de la COVID-19.

Le 5 septembre 1895 est une date historique pour la ville de Saint-Louis, car elle marque la prière des deux 2 Rakaas que Cheikh Ahmadou Bamba Mbacke, fondateur du mouridisme, avait effectué dans le bureau du gouverneur colonial, souligne le texte.



Depuis plusieurs décennies, les mourides viennent perpétuer, chaque 5 septembre, cet acte de haute portée religieuse, ’’qui a fini de libérer l’islam, depuis l’époque coloniale’’.



Cette prière dirigée par Serigne Mame Mor Mbacké rassemblait des centaines de milliers de fidèles musulmans venus des quatre coins du Sénégal et de la diaspora.



A la devanture de la gouvernance de Saint-Louis, c’est le calme plat, toutes portes sont fermées et la place publique qui servait de prière est aujourd’hui en total chantier de réhabilitation.



