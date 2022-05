Saint-Louis: l'activiste Gas El Salvador n'a mandaté personne pour demander pardon à Mansour Faye L'affaire opposant l’activiste Ale Thiam plus connu sous le nom de « Gas El Salvador » et la famille du Maire Mansour Faye serait-elle sur le point de connaître une issue heureuse ? On ne saurait le dire. En effet, même si l'activiste est toujours en prison, des membres de sa famille sont partis voir Mansour Faye pour demander pardon au nom de leur fils. Un geste qui pourrait apaiser la situation, si tel est le cas.

Rédigé par leral.net le Lundi 9 Mai 2022 à 07:58 | | 0 commentaire(s)|

Cependant, selon Me Alioune Abatalib Gueye, avocat de l'activiste, des personnes ont assisté à cette médiation, en déclarant que Mansour Faye a accordé son pardon à son client El Salvador; ce qui selon lui, "n'est qu'une tentative de manipulation politique".



L'avocat de préciser que son client, à savoir Ale Thiam, "n'a envoyé personne pour demander pardon. Ceux qui ont entrepris ces démarches pour aller voir Mansour Faye l'ont fait de leur propre initiative et ceci sans l'avis du principal concerné. Pour demander pardon, il faut avoir tort. Dans ce cas, seul le juge est habilité à prononcer une sentence dans son intime conviction. Donc cette démarche n'a rien apporté de nouveau dans ce dossier" , a-t-il tenu à clarifier.



Il précise toutefois : "il faut que monsieur Mansour Faye retire d’abord sa plainte en saisissant le Procureur de la République pour que l'action publique soit éteinte. Donc pour l'instant, ce ne sont que des intentions, voire même des manipulations de personnes avec des intentions inavouées qui ne militent pas dans l'éclatement de la vérité".

A rappeler que l'activiste Gas El Salvador sera édifié sur son sort ce jeudi 12 mai, date du procès.



Adama Sall (Saint-Louis)

