Saint-Louis: l’état de délabrement avancé du Tribunal de Grande instance, inquiète L’état de délabrement avancé du Tribunal de Grande instance de Saint-Louis est préoccupant. Ce bâtiment qui date de l’époque coloniale, présente des signes inquiétants qui laissent craindre un effondrement selon la RFM, qui souligne la situation désastreuse des toilettes dans ces lieux et l’odeur nauséabonde qui s’en échappe, en est la preuve tangible. Une situation d’autant plus alarmante que les travaux du nouveau palais de justice, entamés il y a dix ans maintenant, traînent toujours.

