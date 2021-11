Saint-Louis, la liste de Yaw de Bokké Dialloubé invalidée : Hamidou Ba et Cie y voient «la main baladeuse» de ADD Les responsables de la Coalition Yewwi askan wi (Yaw) et leurs militants des différents villages de la commune de Bokké Dialloubé s’étaient retrouvés samedi à Diongui, fief de la tête de liste de la coalition, Hamidou Ba. Il était question de mise à niveau sur la situation de la liste, après l’invalidation du recours, suite au rejet du sous-préfet de l’arrondissement de Saldé. Les nombreux orateurs tiennent à la participation de leur mentor à ces élections et accusent le maire sortant, Abdoulaye Daouda Diallo, et le sous-préfet d’être derrière cette invalidation.

Mairam Ba, coordonnatrice du Mouvement «Hamidou le maire», a appelé les femmes de la commune à être sur leurs gardes. Harouna Diallo, qui porte la voix des jeunes, estime que le ministre des Finances et du budget «a peur d’affronter un adversaire politique».



C’est le mandataire de la Coalition Ndiougou Diacko qui était le plus attendu pour éclairer sur ce qui s’est passé.



«Le sous-préfet est complice de ceux qui ont dérobé les éléments des dossiers de candidature de notre liste. C’est le temps de la justice et quand viendra le temps de la politique, la conduite à adopter sera connue de tous», affirme-t-il.



Pour le nouveau challenger de ADD, la commune de Bokké Dialloubé est un enjeu national, c’est pourquoi il a fait appel à l’honorable député Ibrahima Abou Nguett et à la conférence des leaders de la coalition de Yewwi askan wi, pour prendre à bras le corps le recours devant de la Cour suprême.



«Toute la coalition doit mener le combat pour nous rétablir dans nos droits, car la main baladeuse nous a suivis jusqu’à la Cour d’appel de Saint-Louis», a martelé Hamidou Ba.

