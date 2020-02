Saint-Louis : le président et le porte-parole de l’Union régionale des pêcheurs placés sous mandat de dépôt Alors qu’ils étaient placés en garde-à-vue, hier, après avoir été convoqués pour audition concernant les manifestations des pêcheurs de Guet Ndar, le président de l’Union régionale des pêcheurs, Macoumba Dièye et son porte-parole Yam Dièye, ont été finalement placés sous mandat de dépôt, selon la RFM. Ils sont poursuivis pour avoir diffusé des messages insurrectionnels. Cela porte désormais à 33 le nombre de personnes arrêtées dans le cadre de cette affaire, dont 12 mineurs et un élève. Les pêcheurs manifestaient pour avoir des licences de pêche, rappelle-t-on.

