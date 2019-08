Saint-Louis: le tailleur Yérim Diaw poignarde à mort Khadim Coulibaly avec une paire de ciseaux Khadim Coulibaly, un jeune de 25 ans, a été mortellement poignardé, ce jeudi, vers les coups de 4h du matin, à Bango, localité située à une dizaine de kilomètres au nord de Saint-Louis. Cela, suite à une altercation qui l'opposait à Yérim Diaw (28 ans), tailleur de son état.

D'après Ndar24, dès l'annonce de la nouvelle, les éléments de la police et de la brigade des Sapeurs-pompiers ont vite effectué le déplacement sur les lieux pour faire le constat d'usage. D'après les premiers témoignages, ce jeune Dakarois a été poignardé au moyen d'une paire de ciseaux.



Sur place, le présumé meurtrier a été interpellé manu militari par les agents du Commissariat de l'Ile et le corps sans vie de Coulibaly a été déposé à la morgue du district sanitaire régional de Saint-Louis. La police a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de ce drame.









Source Ndar24

