Saint-Louis-pour s’être remarquablement distingués en classes, aux examens et concours : le Prytanée Militaire prime ses meilleurs élèves

Cette cérémonie de distribution des prix aux meilleurs élèves du Prytanée Militaire Capitaine Charles N’Tchoréré de Saint-Louis (PMS) revêt deux caractères, à en croire son commandant, le Colonel Abdoulaye Mbengue. « Le premier niveau, c’est de récompenser des élèves qui se sont bien distingués dans les matières scolaires, sportives et même dans les examens et concours à travers le pays. Ils ont eu d’excellents résultats. Le second niveau, c’était de faire un point de situation par rapport à l’enseignement académique et à l’éducation militaire et la formation dans le cadre global », a-t-il indiqué.



S’agissant du palmarès de ses élèves, le Colonel Abdoulaye Mbengue a vivement magnifié les bons résultats obtenus cette année. « Ils ont eu 100% dès le premier tour pour le BFEM ; un taux de réussite de 98,48% au Baccalauréat et 100% dans les autres examens militaires. On ne peut pas oublier le Concours général où nous avons eu 15 mentions avec la place de premier élève du Sénégal des classes de Terminale et la place de deuxième pour les élèves de Première », s’est-il réjoui



. Ces résultats, a-t-il précisé, sont le fruit d’une méthodologie mise en place dès la rentrée scolaire et qui a tourné autour d’un travail d’équipe aussi bien pour les militaires et le personnel civil. L’administration de cette prestigieuse école a également saisi l’occasion pour échanger sur la situation de l’école. Il s’agissait en effet de voir si les méthodes d’enseignement sont adaptées. Aujourd’hui, bien que celles-ci soient adaptées, n’empêche que le commandement de cette école souhaite se projeter dans le futur. Le but est d’axer ces méthodes sur l’élève pour le pousser à être conscient qu’il est partie intégrante et même proactif dans la production des performances scolaires. La cérémonie s’est déroulée en présence du Ministre des Forces Armées, du Chef d’État-Major Général des Armées, du Haut Commandant de la Gendarmerie Nationale et Directeur de la Justice Militaire et de nombreuses autorités civiles et militaires. Une forte délégation de l’Amicale des Anciens Enfants de Troupe était également de la partie.



SudQuotidien

