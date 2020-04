Saint-Louis : un maître coranique arrêté pour avoir enchaîné un talibé de 9 ans Le souvenir des talibés de Ndiagne est encore frais dans les mémoires, mais l’on apprend qu’un autre maître coranique, du nom de Babacar Fofona, a été arrêté, hier, à Saint-Louis et placé en garde à vue au commissariat de central de cette localité pour avoir enchaîné un talibé de 9 ans.

Le jeune talibé a été trouvé isolé dans une chambre, enchaîné, dans une maison qui regroupait une cinquantaine de talibés selon la Rfm. Le maître coranique, gardien de son état, dans un marché de la place était absent des lieux. Il était alors impossible d’enlever les chaînes à l’enfant.

C’est alors que des personnes sont allése le chercher dans son lieu de travail pour ramener les clefs et libérer l’enfant. Il sera déféré ce jeudi devant le procureur de Saint-Louis, selon la même source.



