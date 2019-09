Sainte Jeanne d'Arc: Le voile ne sera pas autorisé à la prochaine rentrée

L'Institution Jeanne d'Arc n'a pas bougé d'un iota dans sa volonté d'interdire le voile dans son établissement. Si les filles voilées sont réintégrées, il faut souligner que les mesures transitoires au port du voile ne concernent que l'année scolaire 2019-2020.



Pour être plus précis, le voile ne sera pas admis l'année prochaine à Sainte Jeanne d'Arc. Une décision prise d'un commun accord entre la direction de l'Isja et le ministère de l'Éducation nationale, qui a donné son aval. Ce n'est pas tout.



Selon Source A, Jeanne d'Arc a aussi demandé aux parents d'élèves qui ne partagent pas son projet éducatif, d'aller voir d'autres établissements scolaires. Une décision qui offusque le Cusems, pour qui l'État du Sénégal a reculé face à l'Isja et à la France.

