Saisie d’une dizaine de kilos de haschich et plusieurs arrestations à Saly-Portudal : énième coup de maître du Commissariat urbain

Rédigé par leral.net le Dimanche 12 Avril 2020 à 19:01 | | 0 commentaire(s)|

En décidant de financer, sur fonds propres, pour un montant de 60 millions de francs Cfa, l’érection d’un Commissariat urbain sur son sol, le Conseil municipal de Saly Portudal ne jetait pas son argent par la fenêtre. Loin s’en faut ! En effet, à peine est-il installé que les flics de cette partie de Mbour multiplient les coups de maître. Et le dernier en date est, sans nul doute, le démantèlement d’un important réseau de drogue.



Mieux, pas n’importe quel type de drogue. Car, selon les infos en possession de «Actusen.sn», les policiers ont mis la main sur une dizaine de kilos de haschich. Et, le moins que l’on puisse dire est que les éléments du Commissariat urbain de Saly-Portudal ont dû user d’un excellent travail de filature puis d’infiltration, pour faire tomber la bande de trafiquants. En effet, il a fallu qu’un flic, en tenue civile, se mue en acheteur de cette drogue, pour arriver à ses fins.



Toutefois, ce ne fut pas comme un long fleuve tranquille pour les policiers. Dans la mesure où, à maintes reprises, les trafiquants ont annulé l’opération de cession. Histoire pour eux, sans nul doute, de savoir si l’acheteur en question était fiable ou pas.



Mais faisant de la patience sa principale tasse de thé, les flics n’ont pas plié. Ils ont joué le jeu des adeptes de haschich, avant de les ferrer, quand ces derniers s’y attendaient le moins.



BON A SAVOIR SUR LE HASCHICH



Pour ceux qui ne le savent pas, le haschich est une substance résineuse visqueuse séchée et compressée des fleurs et des feuilles de la plante de Cannabis. Il est vendu sous forme de cube ou en morceaux, dont la couleur varie du brun clair au noir. Sa texture allant de sèche et dure à molle et friable.



Le haschich est souvent mélangé au tabac et fumé. Il est plus puissant que la marijuana, en raison de sa teneur plus élevée en THC Il contient de 12 à 15 % de THC.



HUILE DE HASCHICH



Liquide vert foncé, marron ou noir qui est obtenu à partir du haschich purifié avec un solvant organique ou de l’alcool et qui peuvent contenir de 60 à 80 % de THC. L’huile de haschich qui est obtenue par percolation et est ajoutée aux joints pour en augmenter la puissance.



Pour rappel, c’est en fin février 2020 que le ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, a procédé à l’inauguration du Commissariat urbain de Saly-Portudal, dans le département de Mbour (ouest). La cérémonie s’était déroulée en présence du directeur général de la Police, Ousmane Sy.



Cette nouvelle réalisation portait, à l’époque, à 60 le nombre de Commissariats urbains éparpillés sur l’ensemble du territoire national, avait indiqué le patron de la Place Washington.



Ce nouveau Commissariat de Police a un caractère spécial, puisqu’en sus des activités classiques de sécurité, il sera doté d’un bureau de l’Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (Ocrtis) et d’une antenne du commissariat spécial du tourisme, précisait le ministre.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos