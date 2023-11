Saisie de 19 millions en faux billets à Kolda

Fin de parcours pour une vaste bande s'activant dans le faux-monnayage ! Le limier en chef de la capitale du Fouladou, a infiltré cette grosse mafia, avant de procéder à l'interpellation de ses cinq membres.



Tout a commencé lorsque le commissaire Sall, a été informé de l’existence d’un réseau de fabrication de faux billets de banques en cours légal au quartier Usine Coton de Kolda, relate "Seneweb".



Les investigations menées et la descente policière, ont permis aux policiers d'interpeller un membre dudit gang non loin d'un célèbre hôtel de la place.



Soumis à un interrogatoire, le tatoueur D. Baldé alias Batman, a reconnu son statut de faux-monnayeur, avant de conduire les limiers dans leur appartement meublé. Arrivés à destination, les éléments de la Brigade de Recherches ont surpris quatre malfaiteurs dans ledit appartement.



Il s'agit de l'étudiant C. Thioune alias Wily, du commerçant M. K. Camara de nationalité guinéenne, E. Diallo et du mécanicien S. F. Sow, selon des sources de "Seneweb".



La perquisition de l'appartement meublé, s'est soldée par la saisie de 19.000.000 de billets noirs de coupure de 10.000 FCfa, de l’argent authentique d’une somme de 1.780.000 FCfa en coupures de 10.000 FCfa , un sachet de détergent en poudre, 6 téléphones portables Android, un téléphone simple, une ficelle de chanvre indien, un pot de mercure, un couteau, un ciseau et deux rouleaux de colle et une moto scooter, selon les mêmes sources.



Entendus sur procès-verbal, les cinq mis en cause ont reconnu sans ambages les faits. Ils ont été déférés ce lundi pour association de malfaiteurs, usage de chanvre indien et falsification de billets de banque en cours légal.