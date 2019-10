Saisie de 2 tonnes de cocaïne en Espagne : des Sénégalais parmi les 26 personnes arrêtées La police espagnole a arrêté 26 personnes, dont des Sénégalais après le démantèlement d'un réseau de trafiquants de drogue et la saisie de 1900 kg de cocaïne. Selon Source A qui donne l’information, la drogue était cachée dans huit embarcations de migrants, ravitaillées en cocaïne à partir des côtes africaines ou en haute mer. Le Frontex chargé de lutter contre l'immigration clandestine et qui a 800 milliards de Fcfa de budget annuel est au banc des accusés en Espagne.

Rédigé par leral.net le Jeudi 24 Octobre 2019



