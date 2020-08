Saisie de 264 sacs de sucre par la Douane de Nganda : la valeur estimée à plus de 16 millions F CFA Les Douaniers de Nganda dans le cadre leur de sauvegarde de notre économie ont intercepté 264 sacs de sucre.

D’après « L’As » dans le cadre des opérations de sécurisation du marché intérieur et de la lutte contre la fraude et la contrebande, les agents du poste des Douanes de Nganda (Kaffrine) ont intercepté 264 sacs de sucre dissimulés dans des sacs de mil.



Ils étaient transportés à bord d’un camion en provenance de Mbapp Lohene, un village frontalier avec la Gambie. Les fraudeurs ont été stoppés net par les douaniers mercredi vers 10 heures.



La valeur des marchandises frauduleuses, des moyens de cache et de transport, est estimée à 16 946 500 Fcfa.



Le propriétaire de la marchandise a été interpellé et déferré au Parquet de Kaolack.



