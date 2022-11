Saisie de 6 cartons grand modèle de médicaments

Les forces de défense et de sécurité ont mis hors d’état de nuire deux trafiquants internationaux de faux médicaments. Une patrouille mixte de la Police, de la Gendarmerie et des Armées sur la piste reliant la RD 509 au village de Ségou (Kédougou), a permis la saisie de 6 cartons grand modèle de divers médicaments samedi, vers 6h du matin.



Les médicaments sont destinés à des pharmacies en République de Guinée. Les deux convoyeurs sont arrêtés et mis à la disposition des pandores de la brigade de Kédougou. L’enquête suit son cours.