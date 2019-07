Saisie de 798 kg de cocaïne : 15 Sénégalais arrêtés, Interpol annoncée à Dakar Plus de 48 heures après la saisie de 798 kg de cocaïne au Port, dans la nuit du samedi au dimanche dernier sur le navire Grande Nigéria de l'armateur Grimaldi en provenance du Port de Paranagua (Brésil), l’enquête semble avancer à grands pas. 15 personnes, tous de nationalité sénégalaise, ont, en effet, été arrêtés, de même que le commandant du bateau et des membres de son équipage, selon "L’Observateur". Selon la même source, Interpol va également envoyer des experts à Dakar, pour aider les enquêteurs.

