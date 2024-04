Saisie de billets noirs : Un gros coup de la Douane (Photos)

Dans un communiqué rendu public hier, émanant du Bureau des relations publiques des Douanes sénégalaises, la Brigade spéciale et de Recherche des Douanes (BSR) relevant de la Subdivision de Dakar-Extérieur, Direction régionale des Douanes de l’Ouest, a réalisé une saisie de billets noirs d’une contrevaleur de 314 826 036 francs Cfa. La saisie a eu lieu le dimanche 7 avril 2024, vers 10h à la Cité Ballabey de Thiès. Selon la note, la saisie est le résultat de l’exploitation d’un renseignement sur des d’individus détenteurs de billets noirs à la recherche d’un laveur pour en faire des dollars,relate "Rewmi".



« Le dispositif de surveillance et l’intervention des éléments de la Brigade spéciale et de Recherche, ont permis de stopper l’opération de lavage desdits billets et de saisir le colis contenant les coupures de couleur verdâtre. Il s’agit au total de cinq mille quatre cent (5 400) billets noirs en coupures de cent (100) dollars américains », mentionne le communiqué. En effet, signale le document, « six individus impliqués dans ce faux-monnayage ont été appréhendés sur les lieux et mis à la disposition du Parquet de Thiès ».



L’Administration des Douanes réaffirme sa détermination à combattre les flux financiers illicites, notamment le faux monnayage qui constitue une réelle menace économique et sécuritaire. Elle en appelle à la collaboration et au soutien des populations.