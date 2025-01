Saisie de chanvre indien à Karang : La drogue était dissimulée dans deux valises et un sac à dos… Les éléments de la brigade de gendarmerie de proximité de Karang ont procédé, hier dimanche 12 janvier 2025, vers 4 h, à la saisie de 22,100 kg de chanvre indien, dissimulés dans deux valises et un sac à dos.

Selon les sources du quotidien "EnQuête", c’est au cours d'une patrouille de sécurisation dans les ruelles du quartier Darou Salam de la commune de Karang, que les gendarmes ont rencontré deux motos de type Jakarta en mouvement.



En voulant procéder à leur contrôle, renseignent nos interlocuteurs, les conducteurs des motos ont jeté les sacs et pris la fuite. Des recherches ont été entreprises en vain, pour mettre la main sur les motos (sans immatriculation). Le produit (24 paquets d'un poids total de 22,100 kg) de chanvre indien a été saisi.



Selon les interlocuteurs du journal, sans immatriculation, beaucoup de choses sont faites par les conducteurs de moto, surtout dans le cadre d’écoulement de l”’herbe qui tue”. Autrement dit, avec la nouvelle donne, des baisses de cette pratique délictuelle vont sans doute être ressenties.



