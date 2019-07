Saisie de chanvre indien à l'Ucad: « ce n’est pas quelque chose d’extraordinaire », selon Cheikh Oumar hanne Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Cheikh Oumar Hanne, ne semble pas surpris de la saisie de 500 grammes de chanvre indien à l’Ucad.

« L'université Cheikh Anta Diop, c'est une ville. Maintenant, c'est une ville universitaire. Mais, ça reste une ville. Donc, on se bat au quotidien pour ne pas avoir les mêmes choses. On a un service qui se bat avec les étudiants qui sont un pan de la population. Et chaque fois qu'on en a pris, on les remet à la justice. C'est comme ça », a déclaré Chiekhou Oumar Hanne, hier, à Fatick, lors du lancement des travaux de construction du lot 2 de l'Université du Sine Saloum El Hadj Ibrahima Niass (Ussein).



« Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est une ville qui n'est pas fermée. Ceux qui vendent de la drogue dans le pays, ce sont eux qui vendront partout. Et nous veillons à ce que les activités de cette force ne se développent pas de part et d'autre », a-t-il ajouté.

Les 7 individus mis en cause dans cette affaire, dont 4 étudiants, ont été tous arrêtés.

