Saisie de cocaïne au Port : 7 experts d’Interpol déjà à Dakar

Les experts de l’Organisation internationale de la police criminelle (Interpol) qui doivent assister les forces de sécurité du Sénégal dans l’enquête sur la drogue saisie au Port de Dakar, commencent à arriver. D’après "L’Observateur", un premier groupe de 7 enquêteurs sur les 15 annoncés, ont déposé hier leurs valises dans la capitale. Le reste du groupe est attendu entre mercredi et jeudi.



Le journal signale que ces agents d'Interpol ont déjà débuté leur enquête, qui s’est orientée vers la recherche d'indices et d'informations précises sur les ramifications internationales du réseau. Des connexions sont établies et les pistes se dégagent pour les enquêteurs.

A signaler que plusieurs personnes dont des Sénégalais et le commandant du navire, ont déjà été arrêtées.



Trois autres personnes ont été arrêtées pour avoir volé une partie de la drogue saisie. Sauf prolongement de leur garde-à-vue, ils seront présentés aujourd’hui au parquet près le tribunal de de Dakar.

