Saisie de faux médicaments d’une valeur de quelque 1 milliard FCfa à Fatick La Douane a saisi des faux médicaments d’une valeur de quelque 1 milliard F Cfa dans la zone de Palmarin, Yayème et Keur Samba Dia, dans le département de Fatick. Cette nouvelle saisie montre que c’est un fléau difficile à juguler.

Rédigé par leral.net le Mercredi 1 Décembre 2021 à 10:39

Dans le cadre des opérations de bouclage des réseaux et couloirs de trafics, les agents de la Brigade fluviale des Douanes de Fimela, rattachée à la Subdivision de Fatick, viennent d’effectuer une importante saisie de faux médicaments, dont la contre-valeur est estimée à quelque 1 milliard de francs Cfa.



Selon le sous-lieutenant, Mamadou Lamine Bodian, chef de la Brigade des Douanes de Fimela, cette saisie inédite dans la zone de Palmarin, Yayem et Keur Samba Dia, dans le département de Fatick, a été réalisée à la suite d’une alerte d’une escouade en mer, le vendredi 26 novembre 2021, aux environs de 7 heures, sur une pirogue dont les occupants, ayant senti l’étau se resserrer sur eux, ont abandonné leur marchandise prohibée, avant de s’évaporer dans la nature.



A en croire toujours le sous-lieutenant Bodian, leur mission a été facilitée par l’acquisition récente de deux embarcations modernes, dont l’une est dotée d’un moteur de 200 chevaux et l’autre de deux moteurs de 40 chevaux chacun.



Après avoir réussi une aussi belle prouesse, les gabelous ont, hier à l’occasion d’une cérémonie très sobre, présenté au sous-préfet de Fimela, cette marchandise prohibée et constituée d’antalgiques, d’aphrodisiaques, d’anti-inflammatoires et de corticoïdes, contenus dans 57 cartons soit 37 500 paquets. Une occasion pour Ousmane Diédhiou de tirer son chapeau à ces soldats de l’économie qui, selon lui, ont abattu un excellent travail.



L’autorité administrative a également appelé les populations à plus de collaboration avec les Forces de défense et de sécurité. Dans le même ordre d’idées, le médecin-chef du district sanitaire de Diofior, Mamoudou Ndiaye, a plaidé en faveur d’une accentuation de la sensibilisation auprès des populations, afin de les amener à prendre davantage conscience du danger de l’utilisation des médicaments de la rue, rapporte "Le Quotidien".



Il importe de rappeler que cette saisie de faux médicaments intervient quelques semaines seulement après celle effectuée dans la nuit du 17 au 18 octobre 2021, par les éléments de la Brigade maritime de Foundiougne et dont la valeur est estimée à plus de 165 millions de francs Cfa.

Ndèye Fatou Kébé