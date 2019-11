Saisie de munitions à Pire : Le parquet de Dakar se saisit du dossier et ouvre une information judiciaire

L'affaire de la saisie de munitions à Pire, révélée par le quotidien L'Observateur, connaît de nouveaux développements. Libération précise que la saisie porte sur 4500 cartouches d'AK-47, le célèbre fusil d'assaut russe. Lesdites munitions ont été volées à l'armurerie de la base militaire de Ouakam.



Valeur de la marchandise : 54 000 euros (plus de 35 millions de francs Cfa), étant entendu que, selon Libération, une cartouche est vendue à 12 euros (plus de 7 000 Fcfa) au marché noir. B. S, le soldat cité par l'un des deux transporteurs des munitions arrêtés, a disparu dans la nature et que son téléphone est localisé au Mali.



D’après Libération, les supérieurs de B. S ont été interrogés dans le cadre de l'enquête, conduite par la Section de recherches de la gendarmerie, qui a pris le relais de la gendarmerie de Pire.



Et, le parquet de Dakar qui a hérité du dossier du parquet de Thiès a également ouvert une information judiciaire qui vise les délits d'association de malfaiteurs, vol commis dans une caserne de l'armée, notamment.



