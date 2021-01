Saisine du Conseil constitutionnel : Pape Diop dément Abdou Mbacké Barra Doly Sur la saisine du conseil constitutionnel par le Abdou Mbacké Bara Doly , le député de Bok Guis Guis s’est mis à dos son parti. Et 4 autres députés de Bok Guis Guis ont refusé de signer la saisine agissante en parfaite entente avec le pds.



Rédigé par leral.net le Lundi 18 Janvier 2021 à 11:05 | | 0 commentaire(s)|

Pape Diop, le président de « Bok Guis-Guis » qui trouve que « Doly ne peut pas avoir 16 signatures, il est entrain de faire des spéculations pour rester au devant de la scène». Selon lui, c’est mathématiquement impossible au vu de la configuration politique actuelle de l’hémicycle.



«Si l’on se fie aux prises de position des uns et des autres, il lui est impossible de recueillir 11 signatures encore moins 16 qu’il a déclaré dernièrement à moins qu’il ne parvienne à faire signer des députés de la majorité ce qui est improbable», souligne Pape Diop dans les colonnes du quotidien «Les Echos».





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos