Sakal: Une femme enceinte et un vieil homme trouvent la mort dans un accident de voiture Un accident spectaculaire est survenu ce lundi à l'entrée de Sakal, juste au niveau de l'intersection entre la route nationale et celle qui mène à l'intérieur de la commune.

Un véhicule particulier venant de Louga en partance pour Saint-Louis, dont l'un des pneus a explosé, percuté un groupe de personnes qui prenaient tranquillement leur petit déjeuner au bord de la route nationale.



Le chauffeur a perdu le contrôle de sa voiture, qui a fini sa course sur ces personnes. Une femme enceinte, qui était venue en consultation prénatale, avait opté pour prendre son petit déjeuner, avant de rentrer à la maison. Elle meurt sur le coup.



Selon le médecin-chef adjoint du district de Sakal, le vieil homme sera la deuxième victime, ayant rendu l'âme au cours de son évacuation.



Dix blessés ont été décomptés dont six graves. Ils ont été tous évacués à l'hôpital Ahmed Sakhir Mbaye de Louga par les sapeurs-pompiers de la localité. Le chauffeur est en garde-à-vue à la brigade de Guène sarr.

