"Salah et Mané sont au niveau de Cristiano Ronaldo et Messi", assure Gervinho Dans un entretien exclusif accordé à Breaking Foot, diffusé ce jeudi sur SFR Sport 1, Gervinho a commenté l'incroyable saison réalisée par Mohamed Salah et Sadio Mané. Selon lui, ces deux joueurs ont le niveau de Ronaldo et Messi.

Rédigé par leral.net le Vendredi 23 Mars 2018 à 10:53 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook