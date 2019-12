Salaires dans le privé: Une hausse entre 5 et 8% à partir de janvier 2020 (documents) Les syndicalistes et le patronat sont parvenus à un accord pour l’augmentation des salaires dans le privé. A partir du 1er janvier 2020, il y aura une hausse de 5% pour les cadres et agents de maitrise à 8% pour les personnels des 1ère, 2ème, et 3ème catégories.





Dans sa livraison du jour, le journal "LeQuotidien" rapporte que les partenaires ont également ratifié la nouvelle convention collective interprofessionnelle. Tout comme les nouvelles augmentations, la convention reformée entre en vigueur à partir du 1er janvier 2020 prochain.

Il faut indiquer que les syndicats signataires sont les plus grandes centrales, à savoir, la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (Cnts), la Cnts/Fc, l’Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal (Unsas) et la Confédération des syndicats autonomes (Csa). Elles se sont retrouvées face à la Confédération nationale des employeurs du Sénégal (Cnes) et le Conseil national du patronat (Cnp), sous l’arbitrage de l’Etat.





